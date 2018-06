إحالة 93 محطة وقود واقعة في المنطقة الغربية والجنوبية إلى النائب العام

أعلن المركز الاعلامي محلة الرياينة الغربية إيقاف تزويد عدد 93 محطة وقود واقعة في المنطقة الغربية والجنوبية وإحالتهم لمكتب النائب العام

وأفاد المركز الإعلامي محلة الرياينة الغربية، على صفحته بـ ” فيس بوك” بأنه لازالت فرق التفتيش في المنطقة الغربية والجنوبية تواصل متابعة المحطات المقفلة التي استلمت شحناتها من الوقود وتم بيعها للسوق السوداء، مشيرة إلى أنه ستصدر كشوفات الحاق للمحطات التي تقوم بالمتاجرة بقوت الشعب الليبي

