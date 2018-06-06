الفلاح: ارفض تصريحات "افريكوم" أن الليبيين عملاء

رحب الأكاديمي والناشط السياسي علام الفلاح بالتعاون المشترك بين ليبيا والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “افريكوم” للقضاء على الإرهاب والجماعات المتطرفة والهجرة غير الشرعية وتأمين حدود الدولة الليبية والمساعدة في إيقاف عمليات تهريب النفط .

وأعرب الفلاح في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية عن أمله في أن يكون هذا التعاون مع القوات الشرعية ممثلة في مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه وخاصة القوات المسلحة العربية الليبية. واستنكر الفلاح تصريحات افريكوم بشأن أن ‏ضرب الأهداف المتحركة بالطيران يحتاج الى عملاء علي الأرض وهؤلاء كثر في ليبيا بعد 2011 متسائلا هل “افريكوم” تقصد أن المجلس الرئاسي في طرابلس الذي يتعاون معها او قوات البنيان المرصوص التي عملت معها على دحر الإرهاب في سرت عملاء.

ودعا الفلاح “افريكوم” إلى أن تصحح خطابها وتنتقي كلماتها مضيفا لو كانت ليبيا ترضى بالعملاء لما حدث ما حدث في 2011 وما قامت ثورة الكرامة ضد العملاء وأعوانهم من الإرهابيين، مطالبا السلطات الليبية لان تصدر بيان تستنكر تصريحات “افريكوم” قائلا “نحن نطلب دعم الدول الكبرى لكن هذا لا يدخلنا في خانة العملاء” .

وكانت افريكوم قالت أن الغارة التي تمت جنوب بني وليد فجر اليوم الأربعاء جرت بالتنسيق مع حكومة الوفاق مؤكدة وأنها استهدفت أربعة مسلحين من تنظيم داعش ولا ضحايا مدنيين في العملية مضيفة أن ‏ضرب الأهداف المتحركة بالطيران يحتاج عملاء علي الأرض وهؤلاء كثر في ليبيا بعد 2011 بل أصبحوا لديهم مهارات وخبرات

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