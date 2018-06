الهلال الأحمر يطالب أهالي درنة بعدم الخروج من المنازل

المتوسط:

دعا الهلال الأحمر، أهالي درنة، للابتعاد عن منطقة الاشتباكات بالمدينة، مطالبا بعدم التواجد عند واجهات وأسطح المنازل.

وطالب الهلال الأحمر، عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، المواطنين العالقين في مناطق الاشتباكات بعدم مغادرة بيوتهم حتى يتمكن من توفير ممر آمن للعالقين.

وأوضح البيان، أنه سيتم الإعلان عن أماكن الممرات الآمنة لخروج العائلات العالقة في مواقع الاشتباكات قريبًا.

وكانت قد أعلنت غرفة عمليات الكرامة في بيان الاثنين، أن قوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على أكثر من 75 % من درنة، وبينت أنها ما تزال تطارد ما تبقى من فلول الإرهابيين داخل المدينة.

