20 ألف مريض ليبي مهددون

اشتكى المسؤولون في وحدة الصرع التابعة لمستشفى علي عمر عسكر لأمراض وجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، في منطقة السبيعة قرب طرابلس، من ضعف الإمكانيات التي أسهمت في تدني مستوى الخدمات خلال الأشهر الأخيرة.

وخلال زيارة الدكتورة هند شوبار، مستشارة الشؤون الخدمية بمكتب النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، للوحدة، قام المسؤولون بوضعها في صورة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل الوحدة التي تقدم خدمة لأكثر من 170 مريضا يوميا، بما يعادل 2000 حالة شهريا، بقوة عمومية لاتزيد عن 70، مابين عناصر طبية وطبية مساعدة وتسييرية.

وأظهرت الإحصائية التي عرضتها وحدة الصرع لعلاج وجراحة أمراض المخ والأعصاب، تقديم خدمة طبية لأكثر من 20 ألف مريض، وفق إدارة التواصل في حكومة الوفاق.

واشتكى المسؤولون بالوحدة من ضعف الإمكانيات رغم الجهود التي يبذلونها العاملين بمختلف تخصصاتهم خدمة لهذه الشريحة من المرضى حتى لايتوقف العمل فيها.

وطالبوا بضرورة دعم الوحدة التي تعتبر وجهة المرضى من مختلف مناطق ليبيا حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، من خلال تزويد بأجهزة حديثة تساعد في تشخيص دقيق للحالات المرضية، بالإضافة لتجهيز وحدة الملاحظة بكل احتياجاتها، وتوفير منظومة إلكترونية حتى يتسنى للوحدة حفظ وتوثيق ملفات المرضى إلكترونيا.

بدورها أكدت شوبار أنها ستقوم بالتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتذليل الصعاب التي تعيق سير عمل الوحدة، وتوفير الإمكانيات التي تسهم في تطوير آلية العمل فيها.

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