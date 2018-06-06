الشحومي : السفيرة الأمريكية وجهت كلمات قاسية للمجتمعين فى الحوار الإقتصادي الليبي بتونس

ليبيا – وصف الخبير الاقتصادي المالي الليبي سليمان الشحومي أمس الثلاثاء الإصلاحات الإقتصادية المتفق عليها في لقاء تونس بـ”العامة وغير الدقيقة“.

الشحومي قال في منشور طالعته المرصد إن القائمة باعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز والراعية للقاء قد وجهت كلاما قاسيا للحضور من المسؤولين الليبيين أكدت فيه بأن الوقت حان لتوحيد البنك المركزي وباقي المؤسسات .

وأضاف بأن السفيرة التي حضرت اللقاء طالبت جميع القادة والمسؤولين في المجلس الرئاسي والوزراء ومحافظ البنك المركزي بتعزيز الشفافية والحد من تبذير الاموال وسوء استخدام السلطة بعد الفضائح المالية التي تم الكشف عنها.

وختم الخبير الاقتصادي بأن اجراء إصلاحات اقتصادية تتركز في تبديل الدعم وتعديل سعر الصرف مؤكدا بأن المجتمعين غير مستعجلين بالقيام بما يلزم فورا لرفع المعاناة عن المواطن .

وكان كل من عضوي الرئاسي احمد معيتيق وفتحي المجبري قد عقداً الثلاثاء اجتماعا فى تونس ضمن سلسلة اجتماعات مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومسؤولين من ديوان المحاسبة ضمن ما اطلق عليه جلسات الاصلاح الاقتصادي .

المرصد – متابعات

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