ضربات “دقيقة” تستهدف داعش ليبيا

أعلنت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” تنفيذها ضربة “دقيقة” قرب مدينة بني وليد أفضت إلى مقتل 4 عناصر من داعش.

وأكدت أفريكوم أن الضربة تمت بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني، وهو الأمر الذي ثنى عليه الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك.

وقال السلاك إن الأمر أتى في “إطار التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب”.

وشددت أفريكوم في بيانها على التزام الولايات المتحدة بالضغط على الشبكات الإرهابية ومنعها من تأسيس ملاذات آمنة.

واستدركت بالإشارة إلى أن التقييم بعد الحادث يشير إلى عدم سقوط ضحايا مدنيين في الضربة.

كما نوعت بأن الولايات المتحدة ستستمر في تدمير أي منظمات إرهابية لجلب الاستقرار إلى المنطقة، وبهذه الجهود فإنها لن تتردد في استهداف أي إرهابيين.

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