لجنة الخارجية بالنواب تندد بتوقيع الوفاق لإتفاقيات دولية دون الرجوع إليها

العنوان-طبرق

أصدرت لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب بيانا أكدت فيه دعمها لجهود المصالحة والتوافق بين كل الليبين لخروج من حالة الإنقسام التي يعيشها المجتمع الليبي منذ سنوات .

كما أكدت اللجنة في بيانها رفضها لأي إتفاقية أو معاهدة توقع مع أطراف دولية من قبل حكومة الوفاق دون الرجوع إليها أو إلى مجلس النواب الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا في إشارة إلى المعاهدة الرباعية لحماية الحدود التي وقعتها الوفاق مع بعض دول الجوار .

وحذرت اللجنة من أي انتهاك للسيادة الليبية أو تعدي على حدودها قائلة إنه سيتم الرد عليه بحزم محذرة جميع الطراف الدولية من تنفيذ بنود تلك الإتفاقية دون النظر في نتائجها .

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