بالصور | الهلال الأحمر ينتشل جثث مجهولة الهوية من مزرعة فى سرت

ليبيا – تمكن فريق إدارة الجثث بالهلال الأحمر الليبي فرع سرت أمس الثلاثاء من إنتشال جثتين مجهولتي الهوية مدفونة فى ارض زراعية.

جمعية الهلال الأحمر الليبي فرع سرت كشفت بحسب مكتبها الإعلامي عن عثورها على الجثث في إحدى مزارع منطقة الطويلة شرق مدينة سرت.

يذكر أن فريق إدارة البحث عن الجثث بجمعية الهلال الأحمر في سرت انتشل الإثنين الماضي جثة على شاطئ البحر بالقرب من مطار الـ17 غرب المدينة.

وجدير بالذكر ايضاً ان فرق الهلال الاحمر فى سرت قد عثرت الفترة الماضية على جثث باحزمتها الناسفة مدفونة فى مرفق تعليمي بالمدينة اضافة لانتشالها جثث الاقباط المصريين الذين تم تسليم رفاتهم الى بلادهم الشهر الماضي بعد اربعة سنوات عن مقتلهم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية