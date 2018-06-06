أفريكوم تتبنى الغارة الجوية على موقع لقياديين من داعش في بني وليد

العنوان-بني وليد

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا عن تنفيذ غارة جوية على موقع لتنظيم (داعش) الإرهابي في مدينة بني وليد بالتنسيق مع حكومة الوفاق الوطني حسب بيان صادر عنها .

وأكدت القيادة، في بيانها اليوم الأربعاء، “أن الغارة نتج عنها مقتل 4 قياديين تابعين للتنظيم أثناء الغارة الجوية، وأضافت الوزارة، ” أن الغارة لم ينتج عنها مقتل أحد من المدنيين”.

وأوضحت القيادة،” أن الولايات المتحدة لن تنسى مهمتها في تدمير واستهداف المنظمات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في المنطقة”وقالت القيادة،” ملتزمون بالحفاظ على الضغط على شبكة الإرهاب ومنع الإرهابيين من إنشاء ملاذ آمن” حسب تعبيرها.

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