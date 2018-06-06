الأمن الدولي يطالب بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى درنة

طالب مجلس الأمن الدولي بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مدينة درنة شرق ليبيا، دون عوائق، معبرا عن قلقه إزاء تدهور الحالة الإنسانية، وداعيا الأطراف الليبية إلى الالتزام بمعايير القانون الدولي والإنساني وحماية المدنيين.

وجدّد المجلس في بيان له اليوم الأربعاء تأييده لخطة عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مؤكدا دعم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة القاضية بتجميع مختلف المبادرات تحت قيادة الأمم المتحدة.

وذكر البيان أن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، نهاية عام 2015، يظل هو الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية الليبية، مشيرا إلى تنفيذ الاتفاق السياسي ينتهي بإجراء انتخابات وإنهاء مرحلة الانتقال السياسي.

وقال مجلس الأمن إنه يأخذ في الاعتبار أن الحالة السياسية والأمنية الراهنة في ليبيا لا يمكن أن تستمر، مؤكدا دعمه للشعب الليبي لإجراء انتخابات ذات مصداقية شاملة وسلمية.

ورحّب بيان المجلس، بالأعمال التقنية الجارية التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات، مطالبا جميع الليبيين بالعمل بصورة بناءة لضمان توفر المتطلبات التقنية والسياسية والتشريعية والأمنية اللازمة لإجراء انتخابات عامّة، بما في ذلك تنظيم جولة جديدة لتسجيل الناخبين، وتوفير التمويل اللازم واتّخاذ الترتيبات الأمنية ووضع التشريعات الانتخابية اللازمة.

وشدّد المجلس الدولي على ضرورة قيام الدول الأعضاء بوقف دعم المؤسسات الموازية التي تدّعي لنفسها السلطة الشرعية بينما هي خارج الاتفاق السياسي بحسب نص الاتفاق السياسي ووقف الاتصال بهذه المؤسسات، بحسب نص البيان.

ورحب المجلس بإعلان الأطراف الليبية التزامها بنتائج اجتماع باريس، مشددا على ضرورة العمل بصورة بناءة مع الأمم المتحدة من أجل إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ذات مصاقية، وضمان احترام نتائج هذه الانتخابات.

وقال مجلس الأمن الدولي إنه يحيط القادة السياسيين في ليبيا بالتزامتهم والمضي قدما وتنفيذ هذه الخطوات في الإطار الزمني المحدد وفق إعلان باريس، مع ضرورة التشاور مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة من أجل وضع إطالر دستوري لهذه الانتخابات وايجاد التشريعات الانتخابية اللازمة.

ورحّب مجلس الأمن الدولي بالإجراء السلمي المنظم للانتخابات البلدية التي أقيمت في مدينة الزاوية، معتبرا أن هذا الأمر يأذن ببدء سلسلة الانتخابات البلدية في ليبيا بنجاح.

وحثّ مجلس الأمن الدولي في ختام بيانه المجتمع الدولي ودول المنطقة بدعم عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وحثّ جميع الأطراف الليبية للمشاركة البناءة في العملية الانتخابية.

واحتضنت باريس الأسبوع الماضي اجتماعا حول ليبيا بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وبحضور ممثلي 20 دولة، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.

واتفق المشاركون في اجتماع باريس، على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول 10 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

استغاثة

وأطلقت عائلات محاضرة داخل مدينة درنة، نداء استغاثة بهدف توفير ممر آمن للخروج، من أحياء وسط البلاد وشارع الجيش ومنطقة بومنصور، حيث تجري اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة بين قوات حفتر، وقوة حماية درنة.

وأعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في الرابع من حزيران/ يونيو الجاري،انطلاق المرحلة الثانية من ما أسماها “عملية تحرير مدينة درنة”، مؤكدا “اقتراب ساعة النصر والتحرير وإعلان المدينة خالية من الإرهاب، آمنة مطمئنة في حماية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية”

وأمر حفتر خلال كلمة مسجلة له، “قواته على وجه السرعة الانتشار الواسع في مدينة درنة قدر الإمكان وتطهيرها من جميع الخلايا الإرهابية المتحصنة فيها، وبسط السيطرة التامة على كامل أحياءها ومناطقها”.

من جانبه طالب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد عماري زايد، في رسالة إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريس، منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والهيئات الإنسانية ومراكز الإغاثة، بالتدخل بشكل عاجل لإنقاذ وحماية المدنيين وممتلكاتهم بمدينة درنة.

وحذر عماري، من أن الأمر وصل حدا يخشى معه حدوث أعمال انتقامية وتصفية حسابات وقتل واعتقال على أساس سياسي وقبلي في حال تم اقتحام المدينة، وأن الوضع ينذر بتصاعد هول الكارثة الإنسانية، على حد تعبيره.

وأكد عماري، أن الوضع في درنة يؤذن بكارثة معيشية وصحية وصل معها الحال إلى منع السكان المدينة حتى من تلقي الخدمات الصحية من المدن المجاورة لها، بسبب إغلاق مداخل المدينة وحصارها منذ أكثر من 25 شهرا من قبل قوات الضابط المتقاعد خليفة حفتر.

وقد طالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، في بيان سابق لها، جميع الأطراف بالسماح فورا بالوصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وبدخول والسلع الإنسانية الضرورية والعاجلة إلى درنة بشكل آمن وغير المقيد.

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