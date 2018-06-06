عملية عسكرية ضد الخارجين عن القانون بورشفانة

قامت مجموعة من الخارجين عن القانون بالهجوم على إحدى بوابات قوة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عند كوبري الـ27، وأسفر ذلك عن مقتل ملازم أول شرف الدين محمد.

وعلى أثر ذلك أطلقت سرايا من قوة العمليات الخاصة والغرفة الأمنية المشتركة وغرفة اللواء الرابع والسرية 55، عملية عسكرية أطلق عليها اسم “شهيد الواجب”، تستهدف مهاجمة مقرات الخارجين عن القانون وأماكنهم في مناطق قرقوزة والحشان والطينة والماية.

وأعلنت قوة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، السيطرة على كل المناطق التي يتمركزون فيها وانتهاء العملية العسكرية.

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