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عملية عسكرية ضد الخارجين عن القانون بورشفانة

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت مجموعة من الخارجين عن القانون بالهجوم على إحدى بوابات قوة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق عند كوبري الـ27، وأسفر ذلك عن مقتل ملازم أول شرف الدين محمد.

وعلى أثر ذلك أطلقت سرايا من قوة العمليات الخاصة والغرفة الأمنية المشتركة وغرفة اللواء الرابع والسرية 55، عملية عسكرية أطلق عليها اسم “شهيد الواجب”، تستهدف مهاجمة مقرات الخارجين عن القانون وأماكنهم في مناطق قرقوزة والحشان والطينة والماية.

وأعلنت قوة العمليات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، السيطرة على كل المناطق التي يتمركزون فيها وانتهاء العملية العسكرية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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