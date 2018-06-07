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الداخلية والسفير الإيطالي يناقشان ملف الهجرة غير القانونية

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

ناقش رئيس مكتب العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل محمد النايض، الأربعاء، مع سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبي بيروني، سبل العمل المشترك في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية عبر البحر.

وشدد النايض، بحسب الموقع الرسمي للوزارة، على تسلم الزوارق التابعة لإدارة أمن السواحل بوزارة الداخلية وفق آلية صحيحة، وذلك من خلال لجنة تكلفها وزارة الداخلية.

في المقابل، أكد السفير الإيطالي ليبيا جوزيبي، ضرورة تقديم المساعدات للأجهزة العاملة بالجانب البحري الليبي، وعلى رأسها الإدارة العامة لأمن السواحل.

يذكر أن المساعدات المطلوبة من الجانب الإيطالي تشمل استكمال البرامج التدريبية، وصيانة الزوارق، وتوريد بعض القطع البحرية والمعدات، وفق اتفاقيات مبرمة سابقًا بين الجانبين الليبي والإيطالي.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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