مجلس الأمن: على الدول إيقاف الاعتراف بالمؤسسات الموازية في ليبيا

دعا مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى إيقاف الدعم أو الاعتراف بالمؤسسات الموازية “التي تدعي لنفسها الشرعية وهي خارج الاتفاق السياسي” الموقع في ديسمبر 2015.

وأعرب المجلس عن قلقه من الحالة الإنسانية في ليبيا، خاصة في مدينة درنة، مطالبا جميع الأطراف بممارسة ضبط النفس، واحترام المدنيين وحمايتهم، ومشددا على أهمية السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين دون عوائق.

ورحب المجلس بالتحضير للانتخابات، ونجاح جولة تسجيل الناخبين الأولى، حاثًّا على إجراء جولة جديدة، داعيا الليبيين إلى تهيئة المناخ للانتخابات، وتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية، وإنشاء قوة أمن وطنية موحدة خاضعة للسلطة المدنية.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أعلن، في السبت المنصرم، رفضه لحكومة الوفاق، وللأجسام المنبثقة عنها، واعترافه بالحكومة الموازية في الشرق.

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