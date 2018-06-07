تعليم المؤقتة تبحث سبل تذليل الصعاب لإجراء امتحانات الشهادتين الثانوية والاعدادية

ليبيا – إجتمع وزير التعليم بالحكومة المؤقتة فوزي بومريز أمس الثلاثاء مع اللجنة المشكلة للإشراف والمتابعة على سير الامتحانات للعام الدراسي 2018/2017 للشهادتين الإعدادية والثانوية برئاسة وكيل وزارة التعليم الدكتور مفتاح دخيل.

الاجتماع تناول وفقاً للمكتب الإعلامي للوزارة مجموعه من النقاط من أهمها حل المشكلات وتذليل الصعاب أمام إدارة الامتحانات والوقوف على كل الإجراءات والنماذج الخاصة بتسيير الامتحانات.



وتطرق المجتمعون لتأمين إيصال الإمتحانات إلى مراكز الامتحانات والتنسيق مع كل الجهات المعنية بالإضافة للإشراف على كل التدابير والإجراءات اللازمه لضبط اللجان والحد من ظاهرة الغش واتخاذ الإجراءات الرادعة لأي لجان يثبت فيها الغش.



وأشار الحاضرون إلى ضرورة العمل على ضمان المستحقات المالية للمشاركين في عملية الامتحانات وأيضاً التنسيق مع كل الجهات المعنية مثل شركات النقل الجوي والجهات الأمنية والعسكرية وذلك لتسهيل وضمان إيصال اسئلة الامتحانات إلى المناطق البعيدة.

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