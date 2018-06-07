لجنة الأزمة بوزارة الشؤون الإجتماعية تبحث تطورات ملف عودة مهجري تاورغاء إلى ديارهم

ليبيا – عقدت اللجنة الدائمة للأزمة بوزارة الشؤون الإجتماعية بحكومة الوفاق اجتماعاً الثلاثاء برئاسة رئيس اللجنة المستشار الإجتماعي ماجد بن صريتي.

الإجتماع تركز بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الإجتماعية حول عمل اللجنة خصوصاً موضوع عودة نازحي تاورغاء بعد التطور الإيجابي الذي حدث مؤخراً بالاتفاق بين مصراته وتاورغاء.

وناقش المجتمعون بعض الأمور التنظيمة فيما يخص عمل اللجنة، مؤكدين على ضرورة دعمها لكي تقوم بمهامها بالشكل المطوب.

وحضر الإجتماع المستشار الاداري عبد اللطيف الحموري ومدير ادارة الشؤون المالية والادارية محمود القمي ومدير ادارة الشؤون الانسانية والمساعدات خالد ابو الاجراس ومدير ادارة التوعية والثقيف والاعلام بالوزارة خالد مسعود.

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