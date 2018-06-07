صحة المؤقتة تحذر الإدارات من مخالفة اللوائح

طالب وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام تيسير مهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، بتفعيل لجان العطاءات الفرعية في الإدارات وإحالتها للوزارة لاعتمادها.

ودعا عقوب، في كتاب وجهه إلى مدراء إدارات الخدمات الصحية بالبلديات، ومدراء المراكز الطبية والتخصصية، ومدراء المستشفيات التعليمية والعامة والقروية، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ، بإحالة المستندات إلى لجنة العطاءات الرئيسية.

وأكد عقوب أنه لن يؤخذ بأي إجراءات تتعلق بعقود المشاريع المعتمدة من الإدارات وفقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وكانت مخالفة للائحة العقود الإدارية بدون مرورها على لجنة العطاءات الرئيسية بديون وزارة الصحة.

كما طالب عقوب عدم إبرام أَي اتفاقيات أو عقود تحمل المرافق التابعة للإدارات أي ارتباطات مخالفة للنظم واللوائح المالية والقانونية المعمول بها أو فتح اعتمادات مستندية محلية أو خارجية لعقود أو اتفاقيات لم يتم اعتمادها من وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة.

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