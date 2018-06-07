باره: تعاون الرئاسي مع أفريكوم يضمن له استمرار الاعتراف الدولي

قال الخبير القانوني محمد باره أن “التعاون بين المجلس الرئاسي والقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا “افريكوم” أصبح معروفا منذ بداية حرب تحرير سرت من قبضة تنظيم داعش”.

وقال باره في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”: “ربما تعاون المجلس الرئاسي مع افريكوم يعد من المهام الأساسية لحكومة الوفاق فهو ما يضمن لهذه الحكومة استمرار الاعتراف الدولي بها”.

وكانت افريكوم قالت أن الغارة التي تمت جنوب بني وليد فجر الأربعاء استهدفت أربعة مسلحين من تنظيم داعش ولا ضحايا مدنيين في العملية التي جرت بالتنسيق مع حكومة الوفاق.

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