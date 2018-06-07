توجيهات لتوفير احتياجات أهالي تاورغاء

وجّه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الأربعاء، الوزارات والهيئات الخدمية والأمنية المعنية بسرعة استكمال كافة متطلبات عودة أهالي تاورغاء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السراج، في طرابلس، مع رئيس المجلس المحلي تاورغاء عبدالرحمن الشكشاك، وعميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد، وآمر المنطقة الوسطى اللواء محمد الحداد، ومعاونه.

ووفق مكتب السراج الإعلامي، فقد وبحث الاجتماع كافة الإجراءات المتعلقة بعودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم، وتوفير الخدمات الأساسية والمتطلبات الأمنية وكافة الاحتياجات الضرورية لتحقيق عودة آمنة مستقرة للأهالي.

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