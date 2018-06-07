لأول مرة منذ سنوات .. مصارف درنة تستلم مخصصاتها من السيولة لتوزيعها بحماية الجيش ومديرية الأمن

ليبيا – اكد رئيس لجنة ازمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي فى البيضاء ، رمزي الآغا ، تسليم السيولة المخصصة لفروع المصارف التجارية بدرنة .

وفى منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، كشف الآغا ، الاربعاء ،عن استلام هذه المخصصات من قبل ادارات فروع المصارف .

وتشمل هذه المخصصات فروع كل مصرف عامل فى درنة مشيراً الى تنسيق قال الآغا انه يجري بخصوص توزيعها من فروعها على ان تكون مربوطة بالمنظومة المصرفية التي سيتم تحديدها من قبل ادارة المصرف .

ويأتي هذا التطور عقب استعادة الجيش مناطق واسعة من المدينة من الجماعات الارهابية لتكون هذه العملية المصرفية الاولى من نوعها تجري تحت سيطرة الجيش ومديرية أمن درنة منذ سبعة سنوات .

المرصد – متابعات

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