التيناز: الإدارة التجارية بطرابلس رفضت نقل المعتمرين من بنغازي

قال خالد التيناز رئيس الخطوط الجوية في بنغازي إنّ “الإدارة التجارية فى طرابلس اتفقت مع الإدارة التجارية بنغازى على تسيير رحلة من بنغازى إلى جدة بطائرتهم وبعد أن اكملوا رحلاتها من طرابلس وعندما تم فتح حجز الرحلة من بنغازى رفضت تجارية طرابلس تسيير الرحلة وأصبح موقف التجارية بنغازى محرجا أمام الركاب”.

وقال التيناز “يعني تم فتح الرحلة و بعدها رفضوا نقل المعتمرين هو موقف محرج أمام المعتمرين و المواطنين” وفق تعبيره

وأضاف رئيس الخطوط الجوية في بنغازي أنّ “الإدارة التجارية طرابلس تنصلت من اتفاق نقل المعتمرين في اللحظات الاخيرة و جعلتنا في موقف مخرج مع المعتمرين” على حدّ قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية