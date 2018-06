المتوسط:

أعلن رئيس لجنة أزمة السيولة بالمصرف المركزي، رمزي الآغا، وصول السيولة المخصصة لفروع المصارف التجارية في درنة.

وأوضح “الاغا”، في تصريحات صحفية، أمس الاربعاء، أنه سيتم تسليمها إلى إدارات فروع المصارف بالمدينة في حماية الجيش.

وأضاف رئيس لجنة أزمة السيولة أن التنسيق يجري الآن لتوزيعها، بحيث تكون مربوطة بالمنظومة المصرفية التي سيتم تحديدها من قبل إدارة المصرف المركزي.

