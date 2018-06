«صحة المؤقتة» تحذر الإدارات من إبرام أَي عقود دون الرجوع إليها

المتوسط:

حذر وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام تيسير مهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، جميع الإدارات من إبرام أَي اتفاقيات أو عقود أو ارتباطات مخالفة للنظم واللوائح المالية والقانونية المعمول بها أو فتح اعتمادات محلية أو خارجية لعقود أو اتفاقيات لم يتم اعتمادها من الوزارة.

وطالب “عقوب”، في بيان وجهه إلى مدراء إدارات الخدمات الصحية بالبلديات، ومدراء المراكز الطبية والتخصصية، ومدراء المستشفيات التعليمية والعامة والقروية، ورئيس لجنة إدارة جهاز الإمداد الطبي، ورئيس جهاز الإسعاف والطوارئ، بإحالة المستندات إلى لجنة العطاءات الرئيسية، وتفعيل لجان العطاءات الفرعية في الإدارات وإحالتها للوزارة لاعتمادها.

وأكد عقوب أنه لن يؤخذ بأي إجراءات تتعلق بعقود المشاريع المعتمدة من الإدارات وفقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء، وكانت مخالفة للائحة العقود الإدارية بدون مرورها على لجنة العطاءات الرئيسية بديون وزارة الصحة.

