العثور على مواطن مشنوقا في منزله بحي الـ700 بسرت

عثر اليوم الأربعاء على مواطن في العقد الخامس من العمر ورب أسرة مشنوقا بحبل داخل منزله الكائن بمنطقة الـ700 وحدة سكنية بمدينة سرت.

وقال مصدر أمني في سرت لبوابة إفريقيا الإخبارية، إن “الأجهزة الأمنية في سرت تلقت بلاغا من أحد الجيران بخصوص الحادثة وانتقلت إلى معاينة مكان الواقعة وتم نقل الجثة إلى قسم التشريح بمستشفى مصراتة وفتح تحقيق في القضية لمعرفة إن كان انتحار أو جريمة قتل”.

وأوضح المصدر أن “أحد جيران البوعيشي تلقى اتصالا من عائلته الموجودة حاليا في مدينة بنغازي، وطلبوا منه معرفة ما إذا كان بالمنزل أو لا بعدما طال انشغالهم عليه منذ يومين بسبب اغلاق هاتفه المحمول”.

وأضاف المصدر أنه “بعد دخول جيرانه للمنزل وجدوا باب المنزل مفتوحا ووجدوه مشنوقا في نافذة أحد الغرف”.

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