الغرفة الأمنية بـ«بني وليد» تجرى تحقيقاتها بشأن الضربة الجوية

أصدرت الغرفة الأمنية المشتركة بني وليد، أمس الأربعاء، بيانا بشأن الضربة الجوية التي استهدفت سيارة بأحد ضواحى المدينة،فجر أول أمس الثلاثاء والتى أسفرت عن مقتل أربعة قياديين تابعين لتنظيم “داعش” الإرهابي .

وأفادت الغرفة، في بيانها الذي تحصلت “المتوسط” على نسخة منه، بأن أحد الإرهابيين الذي قتلوا في تلك الغارة مدرجا في قوائم النائب العام لانتمائه لتنظيم داعش بمدينة سرت سابقا.

وأكدت الغرفة ،على أن تلك الغارة نفذتها طائرة بدون طيار بأحد الأودية نظرا لكونها جوية و ليلية ودقيقة، معلنة عن مباشرتها بفتح التحقيقات حول هذا الشأن و أخطار النيابة العامة بالمدينة لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالتهم للطبيب الشرعي وإعداد التقرير النهائي عن الحادث

جدير بالذكر أن القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، أعلنت أول أمس الثلاثاء، عن تبنيها لتلك الضربة، مؤكدة بأن الولايات المتحدة لن تنسى مهمتها في تدمير واستهداف المنظمات الإرهابية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

