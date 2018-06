المتوسط :

ضبطت مديرية أمن زوارة شاحنة لتهريب الوقود فى الطريق الرابط بين زوارة وأبي كماش، وذلك بالتعاون بين دوريات غرب زوارة ومركز زوارة الشمالي.

وبحسب المديرية ، فإن الشاحنة تقل اثني عشر ألف لتر من البنزين لتهريبه خارج المدينة،مشيرة إلى أنه تم احتجاز الشاحنة ونقلها لمقر المديرية لاستكمال التحقيقات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

