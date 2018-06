المتوسط:

أعلنت مستشفى قرنادة العسكري، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، استقبال عدد من جرحى القوات العربية الليبية المسلحة الذي أصيبوا أثناء معارك محاور مدينة درنة.

وأوضحت المستشفى، عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، أن الجرحى المتواجدين ف قسم الجراحة هم: (وليد يونس عبد الرازق، عبد الرازق محمد حسين، بوبكر عبد الله الجازوي، عبد العزيز خليل عبد السلام، سالم جهجاه .

داعية الله الشفاء العاجل لجرحى ومصابين الجيش.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

The post بالأسماء.. «قرنادة العسكري» تعلن استقبال جرحي الجيش في اشتباكات درنة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية