خالد الشريف يكشف سبب انقطاع الانترنات عن طبرق

افاد مدير ادارة المشروعات والشؤون الفنية بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة المهندس خالد الشريف لـ”بوابة افريقيا الاخبارية” أن “قطعا حدث مساء اليوم في كابل الالياف البصرية الرابط بين التميمي و درنة نتج عنه توقف الاتصالات والانترنت عن مدنية طبرق وضواحيها”

الشريف قال للبوابة أن “الأعمال جارية حاليا على إصلاح القطع من قبل فريق عمل شركة هاتف ليبيا الجبل الاخضر”

الشريف اوضح ان “أسباب القطع غير معروفة تحديدا إلى الآن”

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