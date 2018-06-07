بالفيديو | المشري : لم اقرأ الدستور وسأصوت عليه بنعم أنا وكل من أستطيع التأثير عليه

ليبيا – أكد رئيس مجلس الدولة الاستشاري ، القيادي فى جماعة الاخوان المسلمين وحزب العدالة والبناء ، خالد المشري ، الاربعاء ، عدم اطلاعه على مشروع الدستور او قرائته الا انه قال بأنه سيصوت عليه بنعم عندما يتم طرحه للاستفتاء .

وفى لقاء خاص اجرته معه قناة الجزيرة التي اوفدت أحد مذيعيها من الدوحة الى طرابلس لاجراء اللقاء الذي تابعته المرصد ، قال المشري ” والله لم أقرأ الدستور ولكن سأذهب للتصويت بنعم وكل من استطيع التأثير عليه من عائلتي او اصدقائي سأدفعه ايضاً للتصويت بنعم ” .

واعتبر المشري ان الدستور مظلة ومرجعية ومخرج وهو مايدفعه للتمسك به مشيراً الى ان لاوجود لاس دستور في العالم متوافق عليه بالكامل في الوقت الذي توجد فيه معارضة لمسودة الدستور فى المنطقة الغربية كما فى الشرقية .

رئيس مجلس الدولة قال ان دراسة استطلاعية وضعتها الامم المتحدة أثبتت بأن 72% من الليبيين يرغبون فى التصويت على مشروع الدستور بنعم وان 1.7% من الليبيين قاموا بقراءة الدستور مشيرا الى انه من ضمن هؤلاء .

وكشف المشري فى معرض عن حديثه عن نيتهم التواصل مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ونوابه والاعضاء وحتى المقاطعين منهم لحثهم لحضور جلسة بنصاب 120 صوت يمرر من خلالها قانون الاستفتاء على الدستور فى الوقت الذي قال ان مجلس النواب يحتاج ذات النصاب لتمرير قانون الانتخابات .

المرصد – متابعات

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