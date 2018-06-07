وزير داخلية إيطاليا الجديد يعلن عن لقاء قريب يجمعه بمسؤولين ليبيين

كشف نائب رئيس الوزراء، ووزير الداخلية الإيطالي الجديد، ماتيو سالفيني، عن لقاء قريب سيجمعه بمسؤولين ليبيين، مشيرا إلى أن حكومته ستقدم اقتراحا حول موضوع المهاجرين، معلنا أنهم يدرسون إمكانية تجنب أن تقدم أي جهة دعما لمهربي البشر.

وقال سالفيني خلال تصريح في صالة إعلام مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، ونقلته وكالة آكي الإيطالية، إن سفن منظمات طوعية مزعومة، ما تزال إلى هذه الساعات، تقوم بأعمال تجارية بفضل تجارة البشر. مضيفا أن إدارة تدفقات الهجرة التي نفذت حتى الآن كانت فاشلة.

وفي ذات السياق رجح ماتيو سالفيني لقاء نظيره وزير الداخلية التونسي نهاية الاسبوع الحالي.

وقال سالفيني في حديث إذاعي اليوم الأربعاء، نقلته وكالة “آكي”، بعد تصريحاته التي اثارت جدلا، حيث اتهم الحكومة التونسية بإرسال مهاجرين من مرتادي السجون إلى إيطاليا، مضيفا “نحن نعمل الآن لفهم الاتفاقات في مجال الهجرة، مع ليبيا وتونس بشكل أفضل”.

وأضاف “آمل أن ألتقي في نهاية الأسبوع وزير الداخلية التونسي”، لافتا إلى أن تونس بلد لا توجد فيه حرب ولا وباء ولا مجاعة، ويجب أن نحاول العمل بشكل أفضل في ملف الهجرة، في إشارة إلى التقارير التي تفيد بزيادة تدفقات المهاجرين المنطلقين من سواحل تونس نحو إيطاليا.

وكانت الخارجية التونسية قد استدعت مطلع الاسبوع الجاري، السفير الايطالي لإبلاغه استغراب تونس الشديد من تصريحات سالفيني، والتي أشار فيها إلى أن تونس، البلد الحرّ والديمقراطي لا يرسل الى إيطاليا اشخاصا شرفاء بل في أغلب الأحيان وبصفة ارادية مساجين سابقين، حسبما أفادت وكالة الانباء الرسمية التونسية.

ورأت الخارجية التونسية أن مثل هذه التصريحات لا تعكس مستوى التعاون بين البلدين في مجال معالجة ملف الهجرة، وتنمّ عن عدم المام بمختلف آليات التنسيق القائمة بين المصالح التونسية والإيطالية لمواجهة هذه الظاهرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية