لجنة الإتصالات بمجلس النواب تكشف سبب مشكلة إنقطاع الإنترنت والإتصالات بمدينة طبرق

ليبيا – أكدت لجنة الاتصالات في مجلس النواب ان سبب انقطاع الاتصالات عن مدينة طبرق وضواحيها مرده وجود عطب بكابل تزويد الخدمة الممتد لها من منطقة التميمي غرباً .

وقالت اللجنة فى إيجاز صحفي تلقته منها المرصد ، صباح اليوم الخميس ، أن سبب انقطاع خدمة الاتصالات والانترنت عن طبرق هو انقطاع كابل ألياف بصرية ممتد بين منطقتي التميمي ودرنة .

وأشارت الى ان هذا العطب سببه عمل تخريبي غير متعمد من أحد مواطني منطقة التميمي أثناء قيامه باشغال ارضية مؤكدة بأن العمل جاري علي اصلاحه من قبل فريق فرع الجبل الاخضر بشركة هاتف ليبيا.

المرصد – متابعات

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