 “المشري”: يبحث عن مليشيات من طبرق والبيضاء  للتدخل في درنة

وصف رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، ما يجري في درنة بأنه انتهاك لقرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٢٥٩.

وقال المشري، في تصريحات تليفزيونية الواقع يفرض نفسه أكثر من الحق والعدل والقانون، ونتمنى تدخل الأطراف المحايدة من طبرق والبيضاء بقوات، لمنع حدوث عمليات انتقام، مثلما حدث في بنغازي”، مشيراً إلى أنه قد تواصل مع ما يعرف بــ “مجلس شورى مجاهدي درنة”، لتغيير مسماه إلى “قوة حماية درنة”.

وتابع، “لا نستطيع أن نؤكد أو ننفي وجود جماعات إرهابية في درنة، وكنا قد طالبنا بتشكيل لجنة تقصي حقائق، بإشراف أممي، ومن تثبت عليه اتهامات بالإرهاب، تتم إحالته إلى المنطقة الغربية لمحاكمته”، مضيفاً أن الإرهاب يحتاج إلى تعريف وتوضيح، لأنه، وبحسب تعبيره، أمر مائع.

وأوضح أنه وفقا لقوانين الأمم المتحدة، توجد في ليبيا ٣ تنظيمات إرهابية فقط، وهم “داعش” و”القاعدة” و”أنصار الشريعة”، واصفا عملية تحرير درنة بأنها خصومة سياسية، أكثر من كونها حربا على الإرهاب، مطالباً بضرورة إثبات أن التنظيمات المتواجدة في درنة، تنظيمات إرهابية.

واستطرد قائلاً، “لاحظنا من أنواع الأسلحة الموجودة بحوزة قوات حفتر، حدوث قفز وانتهاك، من بعض الدول، لقرار حظر التسليح، والتدخلات الإقليمية والدولية هي التي أوصلت ليبيا إلى هذا الحال”

وتابع، “ليبيا الآن دولة هشة وضعيفة، ولكن عندما تقوي، سوف تتم محاسبة كل من تدخل تدخلا سلبيا فيها”

وأشار إلى أن حكومة الوفاق هي الحكومة المعترف بها دوليا، وأن الحكومة المؤقتة وكل الأجسام التابعة لها غير شرعية، وذكر أن هناك استقراراً في غرب ليبيا، وأنه لا توجد أي نزاعات عسكرية، باستثناء معركة سرت، والتي نالت فيها قوات البنيان المرصوص، دعماً غربيا، بحسب تأكيده.

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