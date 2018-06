«أمن البيضاء» تستلم 3 سيارات لتوطيد الأمن داخل حدودها

المتوسط:

أعلنت مديرية أمن البيضاء، استلام 3 سيارات مجهزة لدعم قسم الأهداف الحيوية بالمديرية في إطار مساعي البلدية لتوطيد الأمن داخل حدودها.

وحضر مراسم التسليم، وكيل البلدية أيمن عبدربه، رئيس قسم النقل والحركة بالمديرية عقيد صلاح محمد البسطة ورئيس قسم حماية الأهداف الحيوية نقيب خطاب بومضياق.

ومن جانبه، أكد عميد بلدية البيضاء، علي حسين، في تصريحات صحفية، دعمه للمديرية، موضحًا أنه سليم ثلاث سيارات مجهزة لصالحها في المرحلة التي يخوض فيها الجيش الوطني حربه ضد الإرهاب بمدينة درنة.

