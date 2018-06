المتوسط:

أرسل صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع للأمم المتحدة بشاحنة لجمع القمامة إلى بلدية بني وليد.

واضاف الصندوق في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع تويتر، أول أمس الثلاثاء، أن الشاحنة الخاصة بجمع القمامة ستساعد على التقليص من وجود الأكياس البلستيكية في شوارع مدينة بني وليد والمحافظة على جماليتها.

