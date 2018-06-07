بلدية بنغازي تبدأ تنفيذ أعمال صيانة عيادة الصابري المجمعة

سلمت إدارة المتابعة وضمان الجودة ببلدية بنغازي ومكتب مشروعات الصحة بنغازي الكبرى عيادة الصابري المجمعة الى إحدى الشركات الوطنية للبدء في تنفيذ أعمال صيانة شاملة حيث تعرضت العيادة إلى أضرار جسيمة من قبل الجماعات الإرهابية أثناء حرب القوات المسلحة ضد المجموعات الارهابية في بنغازي.

يشار الى أن هذه الأعمال من ضمن المشاريع الطارئة التي تنفذها لجنة إعادة استقرار بنغازي المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالله الثني وعضوية الحاكم العسكري درنة – بن جواد الفريق عبدالرازق الناظوري ومحافظ ليبيا المركزي علي الحبري وعميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار.

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