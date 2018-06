«الوفاق» تقر بالتنسيق مع «الأفريكوم» بتنفيذ الضربة الجوية على بنى وليد

المتوسط:

أفاد الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك، ان الغارة الجوية التي قامت بها افريكوم فجر الاربعاء كانت بالتنسيق مع القوات العسكرية التابعة للمجلس الرئاسي.

وأوضح السلاك،في تغريدة على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أمس الأربعاء، ‏انه في إطار التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية، تم فجر اليوم الاربعاء تنفيذ غارة جوية بالقرب من مدينة بن وليد أسفرت عن مقتل 4 مسلحين تابعين لتنظيم داعش الإرهابي، حسب قوله.

