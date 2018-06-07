الصحة تطالب بإحالة مستندات لجان العطاءات الفرعية إلى اللجنة الرئيسيّة

طالب وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة والمكلف بمهام تسيير مهام الوزارة سعد عقوب، جميع إدارات الخدمات الصحية بإحالة مستندات لجان العطاءات الفرعية إلي لجنة العطاءات الرئيسيّة.

وأكد عقوب، بأنه لا يعتد بأي إجراءات تتعلق بعقود المشاريع المعتمدة لإدارات وفقا للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء قد تم اتخاذها بالمخالفة للائحة العقود الإدارية بدون مرورها علي لجنة العطاءات الرئيسيّة بديون وزارة الصحة، مطالبا عدم إبرام أي اتفاقيات أو عقود تحمل المرافق التابعة للجان بأي ارتباطات مخالفة للنظم واللوائح المالية والقانونية المعمول بها أو فتح اعتمادات مستندية محلية أو خارجية لعقود أو اتفاقيات لم يتم اعتمادها من وزارة الصحة المؤقتة.

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