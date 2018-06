وزارة العمل والتأهيل بالوفاق تتخذ إجراءات عقابية ضد الموظفين المتغيبين عن العمل

المتوسط:

حذرت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني، الموظفين ومدراء الإدارات من عدم الحضور فى ساعات الدوام الرسمية.

واصدرت الوزارة تعليماتها لمدراء الإدارات والمكاتب، قالت خلالها، إن قرار المجلس الرئاسي حدد ساعات الدوام فى شهر رمضان من 9 صباحا حتى 2 ظهرا

وأضاف مدير مكتب الوزير، عصام سعيد درياق، في التعليمات، لقد كلفت أن أحيل اليكم تعليمات الوزير بضرورة التزام الجميع بالحضور خلال ساعات الدوام الرسمية وإحالة كشوف الغياب إلى مدير مكتب الوزير.

وتابع، كما يطلب منكم إعداد رسائل لفت نظر لكافة الموظفين المتغيبين عن العمل خلال يوم الخميس 24 مايو وإحالة صورة من المخاطبات لمكتب الوزير للاطلاع على إجراءاتكم بهذا الخصوص .

