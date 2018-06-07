مديرية أمن بنغازي تمنح هذه المهلة لقائدي المركبات للتسجيل

أهابت مديرية أمن بنغازي بقائدي المركبات الآلية بضرورة الالتزام والإسراع في تسجيل إجراءات المركبات الآلية في مدة أقصاها أسبوعين ما بعد عيد الفطر كأحد أقصى.

وأوضحت مديرية أمن بنغازي، أنها ستشرع في حجز جميع المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية وبدون أوراق خاصة بملكية السائق للمركبة، وحظر القيادة بدون توفر رخصة القيادة لسائق المركبة، مشددة على ضرورة عدم إعطائها لصغار السن حتى لا يكون عرضة للمخالفات القانونية بقواعد وآداب المرور وحماية مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة من الآثار الناجمة عن الحوادث المرورية.

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