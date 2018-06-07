بلدية بنغازي تكرم رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط

بنغازي 06 يونيو 2018 (وال) – كرم عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار مساء أمس الثلاثاء رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط السيد محمد بالقاسم بن شتوان تقديراً لجهوده المتواصلة والنبيلة والملموسة في مدينة بنغازي.

وحضر حفل التكريم الذي أقيم في ديوان البلدية معالي وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف و العميد خيري التميمي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، ومساعد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد بوشنيف اللواطي، و مدير مديرية أمن بنغازي العقيد صلاح هويدي ، والعقيد عبدالحميد الرعيض رئيس جهاز الأمن الداخلي، والدكتور نادر كويري وكيل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة ، وعبدالحميد البرعصي مدير مصلحة الطيران المدني ومصطفى العبار مدير ميناء بنغازي البحري، وصالح العبيدي رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة ،والسيد محمد المسلاتي مدير مكتب الثقافة بنغازي.

وأثنى عميد البلدية عدالرحمن العبار على الدورالذي اضطلعت به شركة الخليج العربي للنفط وعلى رأسها السيد محمد بن شتوان، موضحًا أن شركة الخليج قدمت الدعم لمختلف المؤسسات الحيوية في بنغازي في وقت كانت المدينة تعاني من ظروف صعبة جدا.

ثم ألقى العميد خيري التميمي مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة كلمة قال فيها إن شركة الخليج العربي للنفط تعد الداعم الحقيقي للقوات المسلحة ولبلدية بنغازي، موجهًا التهنئة لمدينة درنة على انتصاراتها على الإرهاب.

وعقب الكلمات الاحتفالية تم تقديم درعاً وشهادة تكريم للسيد محمد بالقاسم بن شتوان، ودرعاً لعضو لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط السيد فضل الله احتيتة ، درعاً إلى السيد أشرف العبار مدير عام المالية والموارد البشرية من قبل عميد البلدية ، ووزارة الداخلية ومدرية أمن بنغازي.

وأثنى رئيس لجنة الإدارة السيد محمد بالقاسم بن شتوان على القوات المسلحة العربية الليبية التى بفضل تضحيات أبنائها تنعم بنغازي بالحرية والأمن شاكرًا المستشار عبدالرحمن العبار على لفتته الكريمة.

وقال بن شتوان إلى هذا التكريم هو تكريم لكل العاملين في شركة الخليج العربي للنفط، لافتا إلى أن الشركة جزء من مدينة بنغازي تساهم في دعمها ودعم القوات المسلحة العربية الليبية.(وال – بنغازي) ر ع

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