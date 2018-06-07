وفاة أحد "سكرتارية" القذافي بتونس

توفي مساء أول أمس الثلاثاء بتونس، أحد أقلام “سكرتارية” الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي ومدير الشؤون الإدارية والمالية بمكتب القيادة، الحاج سالم القمودي بعد معاناة مع المرض.

ووفقا لمصدر مقرب من القمودي، فأنه أصيب بالسرطان نتيجة التعذيب الذي تعرض له أثناء قضائه فترة من الأسر بمعتقلات مدينة الزاوية، بعد أسره أثناء فيه خلال شهر أغسطس 2011، وإيداعه أحد السجون.

وسالم القمودي كان أحد منتسبي القوات المسلحة العربية الليبية منذ ستينيات القرن الماضي، وعلاف بتميزه في الكتابة، وبنشاطه الثقافي، وقد تم نقله بعد قيام ثورة الفاتح 1969 للعمل بـ “سكرتارية الرئيس للمعلومات”، والتي عرفت لاحقا بـ “القلم”، وواصل تعليمه حتى أتم المرحلة الجامعية منتصف السبعينيات، فترك الخدمة العسكرية وبقى موظفا مدنيا، ثم تحصل على الماجستير في مجال الفلسفة.

ألف العديد من الكتب وله إصدارات أدبية وفلسفية، تنقل للعمل بعدة جهات أخرى تقريبا لثلاث سنوات، بعدها أُعيد ثانية للعمل بالقلم، وفي أوائل التسعينيات تولى الشؤون الإدارية والمالية بالقلم حتى عام 2011م.

وآثر البقاء في بيته بعد سقوط الدولة، حتى تم القبض عليه من مليشيات مدينة الزاوية وأودع السجن حتى عام 2016، وتعرّض خلال فترة أسره للتعذيب والضرب المبرح الذي أدى إلى إصابته بمرض السرطان الذي توفي وهو يحاول العلاج منه بإحدى المصحات بتونس.

يشار إلى أن سالم القمودي من أبناء مدينة الزاوية، وهو شقيق القيادي السابق حسين القمودي، أحد رفاق “القذافي” والذي توفي هو الآخر متأثرا بمرضه الذي ألم به نتيجة سنوات الأسر والتعذيب.

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