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عودة 15 مهاجرا غير شرعي مغربي إلى بلادهم

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

تمكن صباح اليوم الخميس 15 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المغربية من نزلاء جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس طريق السكة من العودة لبلادهم عبر مطار امعيتيقه الدولي على متن طائرة الخطوط الجوية الليبية التي أقلتهم من طرابلس العاصمة مروراً بمطار تونس قرطاج الدولي وصولاً إلى مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء بالمملكة المغربية الشقيقة .

وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس، في بيان له صباح اليوم الخميس، أن عودة المهاجرين غير الشرعيين المغاربة سوف تستمر يومياً إلى يوم السبت المقبل.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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