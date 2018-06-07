عميد بلدية اجخرة يبحث مع آمر كتيبة التدخل السريع سبل تأمين الاهداف الحيوية في المنطقة

ليبيا – اجتمع أمس الاربعاء عميد بلدية اجخرة مع اعضاء المجلس البلدي وأعيان وحكماء المنطقة مع آمر كتيبة التدخل السريع المقدم عماد عمران السنوسي والوفد المرافق له والمكلف من القيادة العامة للجيش بحماية مدن الواحات.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للبلدية مواضيع خاصه بالجانب الأمني ودعم الأجهزة الأمنية وتكاثف الجهود لتأمين كامل المنطقة لما تحتويه من أهداف حيوية.

واتفق الحضور علي رفع الغطاء الإجتماعي على الخارجين عن القانون ودعم الكتيبة بكافة الوسائل المتاحة.

آمر كتيبة التدخل السريع أشار إلى أنه تقرر تشكيل غرفة أمنية مشتركة لبسط الأمن والأمان في كامل المنطقة بعد عدة إجتماعات مع بلديات وأعيان مدن الواحات على أن تباشر عملها يوم السبت القادم.

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