توضيح ملابسات استهداف سيارة بمنطقة أشميخ

أصدرت الغرفة الأمنية المشتركة بني وليد، بياناً لتوضيح ملابساتالضربة الجوية التي استهدفت سيارة بضواحي مدينة بني وليد بمنطقة أشميخ.

ووفقاً لبيان الغرفة، أنه خلال المعاينة الفنية لمكان الحادث والسيارة المستهدفة، أكدت الغرفة حدوت الضربة الجوية على منطقة أشميخ بالقرب من أحد المزارع، وذلك منتصف ليلة الثلاثاء ، مرجحة أن تكون الضربة نفذتها طائرات بدون طيار.

وبينت الغرفــة الأمنية بني وليد، أنه رغم اجراءها عدد من الاتصالات لمعرفة الجهة المنفذة للعملية وباقي ظروف التنفيذ، أكدت عدم أخطارها أو أي جهة بالمدينة بالعملية أو مكان الاستهداف.

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