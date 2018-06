المتوسط:

أهابت مديرية أمن بنغازي، بقائدي المركبات الآلية بضرورة الالتزام والإسراع في تسجيل إجراءات المركبات الآلية في مدة اقصاها أسبوعين إلى ما بعد عيد الفطر، مشيرة إلى أن بعد المدة لن يعتد بإي عذر .

وبحسب بيان مديرية أمن بنغازي، فقد شددت المديرية على ضرورة الإسراع في تسجيل المركبات الآلية خلال مدة لا تتجاوز الأسبوعين إلى ما بعد عيد الفطر كحد أقصى، أنه ستشرع المديرية بحجز جميع المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية وبدون اوراق خاصة بملكية السائق للمركبة، ويحضر القيادة بدون توفر رخصة القيادة لسائق المركبة، وعدم اعطائها لأبنائهم صغار السن حتى لا يكون عرضة للمخالفات القانونية بقواعد وآداب المرور وحماية مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة من الآثار الناجمة عن الحوادث المرورية .

The post مديرية أمن بنغازي تمهل قائدي المركبات الآلية أسبوعين لتسجيلها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية