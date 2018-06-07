اقفال محطات الشرارة والبريقة تضاعف الامدادات عبر نفط ليبيا والراحلة

خاص

أكد أحمد المسلاتي مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط بأن الازدحام الحاصل في محطات التزويد بالوقود في المنطقة الغربية لا علاقة له بإمدادات الشركة الاعتيادية موضحاً بأن غلق المحطات التابعة لشركات التوزيع الشرارة الذهبية الزاوية والطرق السريعة والذي جاء نتيجة حكم من المحكمة لإيقاف إمداد الشركات السالفة الذكر السبب الرئيسي وليس كما يشاع علي أن شركة البريقة هي من اوقفت تزويد هذه الشركات بالوقود.

وأضاف سعياً من إدارة شركة البريقة لحلحة المختنقات قام عضو لجنة الإدارة للمناطق الغربية والجنوبية بإعطاء الإذن لمستودع الزاوية بمضاعفات الإمدادات لشركتي التوزيع الراحلة ونفط ليبيا للحد من الإزدحام ولسد حاجة المواطن من المحروقات وبكل يسر.

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