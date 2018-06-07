الاتحاد العام لعمال ليبيا يحمل وزارة العمل مسؤولية مخالفة اتفاقية 87

خاص

اصدر الاتحاد العام لعمال ليبيا اليوم بيان بشأن الانتهاكات التي قامت بها وزارة العمل والتأهيل لحكومة الوفاق في اعمال الدورة (107) لمؤتمر العمل العربي.

وقال البيان ان وزير عمل الوفاق سعي الي طمس الحركة النقابية وتهميش دورها المناظ لها من خلال اقصاء كامل للمشاركة في دورات المنظمات العربية والدولية المعنية بشؤون العمال حيث أكتفي بحسب ما جاء في البيان بتشكيل وفد من اتباعه لا يمتون للعمال بصلة وهو ما يعد مخالفة صريحة لبنود الاتفاقية رقم 87 الموقعة علها ليبيا حول الحقوق والحريات النقابية.

وافاد البيان بان اي قرار يصدر عن وزير العمل الحالي بشان مشاركة العمال لا يعتد به ولا يمثل اتحاد العمال الا من خلال قرار يصدر عن الحكومة يشمل الوفد الثلاثي.

واعتبروا قيام وزير العمل بتكليف “يونس المدني” بتمثيل العمال امر مرفوض ويخالف القانون ويتحمل وزير العمل تبعياته.

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