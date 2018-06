المتوسط:

أكد مدير مكتب الإعلام بشركة البريقة لتسويق النفط أحمد المسلاتي، “أنه لا علاقة بين الازدحام الحاصل في محطات التزويد بالوقود في المنطقة الغربية و إمدادات الشركة الاعتيادية”.

وأوضح،” أن غلق المحطات التابعة لشركات التوزيع الشرارة الذهبية الزاوية والطرق السريعة والذي جاء نتيجة حكم من المحكمة لإيقاف إمداد الشركات السالفة الذكر السبب الرئيسي وليس كما يشاع علي أن شركة البريقة هي من أوقفت تزويد هذه الشركات بالوقود”.

وأكمل، ” إن عضو لجنة الإدارة للمناطق الغربية والجنوبية قام بإعطاء الإذن لمستودع الزاوية بمضاعفات الإمدادات لشركتي التوزيع الراحلة ونفط ليبيا للحد من الازدحام ولسد حاجة المواطن من المحروقات وبكل يسر سعياً من إدارة شركة البريقة لحلحة المختنقات”.

The post ” البريقة للنفط” تضاعف إمداداتها للحد من الازدحام أمام محطات الوقود بالمنطقة الغربية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية