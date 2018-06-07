برنامج دعم الاستقرار في ليبيا وصيانة عيادة القرضة بسبها

سلّمت الثلاثاء عيادة القرضة بسبها لأحد الشركات للانطلاق في عملية إعادة تأهيلها تحت رعاية كل من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتعد هذه العيادة التي تجري عملية صيانتها في إطار مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي واحدة من أهم المراكز الصحية في الجنوب الليبي حيث تقدم خدماتها لسكان مدينة سبها والمدن المجاورة لها.

أوضح مدير عيادة القرضة د أبو عذبة امحمد أنه من المنتظر أن تقدم العيادة خدماتها لـ 8,000 مواطن في الشهر (96,000 مواطن في السنة) وذلك بعد انتهاء عملية إعادة تأهيلها، مضيفا أن عملية الصيانة ستعزز قدرة المركز الصحي على العمل حيث قال: “سوف تساعدنا عملية إعادة تأهيل العيادة على استئناف عملنا بشكل كلي وترفع من قدرتنا على التعامل مع الحالات الطارئة وكذلك تحسين الخدمات التي يقدمها كل من قسم طب الأطفال وغرف العمليات.”

يشار إلى أن مشروع تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي يعد مبادرة ممولة من الاتحاد الأوروبي يعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تنفيذها بالشراكة مع كل من بلديات طرابلس وصبراتة وسبها ومرزق وبنغازي والكفرة و وزارة الحكم المحلي.

ويهدف هذا المشروع إلى مساعدة السلطات المحلية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بالإضافة إلى الرفع من فرص الحصول على الوظائف واستعادة الأمن والاستقرار.

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