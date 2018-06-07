قيمة زكاة الفطر بحسب لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجلس النواب

أخبار ليبيا24- خاص

قام رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الإسلامية في مجلس النواب إبراهيم أبوبكر الدرسي بتكليف لجنة لتحديد قيمة زكاة الفطر لهذا العام.

وأوضح الدرسي بحسب صفحته الرسمية على فيس بوك أنه بعد نزول اللجنة إلى السوق ومعاينة القيمة بالتحديد فقد استقرت قيمة زكاة الفطر لهذا العام عند ثلاثة دينار ونصف.

وكانت دار الإفتاء في العاصمة الليبية طرابلس أعلنت أن بعضُ أهل العلم أجازوا إخراجَ القيمةِ في زكاة الفطر نقدًا، عندما تكون هناك مصلحة للفقير.

وأوضحت دار الإفتاء في بيان لها أن قيمة الزكاة نقدًا لهذا العام خمسة دينارات (5 د.ل)، وأفضل وقت لإخراجها بعدَ الفجر مِن يوم العيد، وقبل صلاة العيد.

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