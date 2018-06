«أمن بنغازي» تمهل الأجانب أسبوعين لتوفيق أوضاعهم

المتوسط:

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الخميس، عن حصر جميع الأجانب بالمدينة، عبر لجان مختصة داخل مراكز الشرطة في نطاق كل مركز.

وأكدت المديرية، عبر بيان لها، اليوم الخميس، أنه سيتم ترحيل كل من لا يحمل مستندات عن طريق جهاز الهجرة غير الشرعية، مناشدة جميع الأجانب بالمدينة تجهيز مستنداتهم وتسوية أوضاعهم في الجهات المختصة في مدة أقصاها بعد عيد الفطر المبارك.

وأوضح البيان أن هذه الإجراءات الرادعة لمخالفي القانون تستهدف المصلحة العامة للوطن وكافة فئات المجتمع، والتيت تأتي وفق القانون الليبي حتى لا يكون هناك مجال للتهاون في تفعيل تطبيق مواد القانون.

وأشارت المديرية إلى أن هناك توجيهات بمراعاة الحالات الإنسانية، ومراعاة كبار السن والعائلات والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة لدى تطبيق القرار، وأخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

